Реши задачу. (Ответ округли до целых). Андрей может вводить текстовую информацию ??о скоростью 137 символов в минуту. Выясни, сколько времени ему понадобится для того, чтобы ввести в память компьютера напечатанный текст на 426...
Информатика
Реши задачу. (Ответ округли до целых). Андрей может вводить текстовую информацию ??о скоростью 137 символов в минуту. Выясни, сколько времени ему понадобится для того, чтобы ввести в память компьютера напечатанный текст на 426 страницах; каждая страница содержит 45 строк, в каждую строку входит в среднем 53 символа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
426 * 45 * 53 = 1016010 1016010 : 137 = 7416(округлённое число) 7416 минут = 123 часа 36 минут Ответ: 123 часа 36 минут
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