Реши задачу. (Ответ округли до целых). Андрей может вводить текстовую информацию ??о скоростью 137 символов в минуту. Выясни, сколько времени ему понадобится для того, чтобы ввести в память компьютера напечатанный текст на 426...

Информатика

Реши задачу. (Ответ округли до целых). Андрей может вводить текстовую информацию ??о скоростью 137 символов в минуту. Выясни, сколько времени ему понадобится для того, чтобы ввести в память компьютера напечатанный текст на 426 страницах; каждая страница содержит 45 строк, в каждую строку входит в среднем 53 символа.

Автор: Гость