У тройняшек Джима, Джона и Джека есть брат Джордж который младше их ровно на Три года. В их день рождения число свечек было равно сумме возрастов всех четырёх братьев. Сколько свечек было на торте?

Математика
У тройняшек Джима, Джона и Джека есть брат Джордж который младше их ровно на Три года. В их день рождения число свечек было равно сумме возрастов всех четырёх братьев. Сколько свечек было на торте?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче не указаны варианты ответов из оригинальной задачи: "Ответы 1)51 2)53 3)54 4)56 5)59" Если одному из близнецов исполнилось Х, то получается, что х+х+х+(х-3) = 4х-3: 51 — не может быть, т.к. если 4х-3=51, то 4х = 54, т.е. х = 13,5 53 — 4х-3=53, 4х=56, х = 14 54 — не может быть, т.к. если 4х-3=54, то 4х = 57, т.е. х = 14,25 56 — не может быть, т.к. если 4х-3=56, то 4х = 59, т.е. х = 14,75 59 — не может быть, т.к. если 4х-3=59, то 4х = 62, т.е. х = 15,5 Ответ: 53 свечки.
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