Рассчитай, сколько необходимо ежемесячно откладывать на “покупку чего-то Важног??”, если в твоем распоряжении 12 месяцев, текущая стоимость будущей покупки 5 000 рублей, а инфляция за год составит 10%

Математика

Рассчитай, сколько необходимо ежемесячно откладывать на “покупку чего-то Важног??”, если в твоем распоряжении 12 месяцев, текущая стоимость будущей покупки 5 000 рублей, а инфляция за год составит 10%

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