Рассчитай, сколько необходимо ежемесячно откладывать на “покупку чего-то Важног??”, если в твоем распоряжении 12 месяцев, текущая стоимость будущей покупки 5 000 рублей, а инфляция за год составит 10%
Математика
Рассчитай, сколько необходимо ежемесячно откладывать на “покупку чего-то Важног??”, если в твоем распоряжении 12 месяцев, текущая стоимость будущей покупки 5 000 рублей, а инфляция за год составит 10%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5000*10/100 =500 ( руб) это инфляция 2. 5000+500 = 5500 ( руб) это стоимость покупки с учетом инфляции 3. 5500/12 = 459 ( руб) сумма которую надо откладывать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разберите предложение по членам предложения. И выделите схему... - Только пройдя все это, мы оказались в деревне.