Помогите плиз, сотавить краткий пересказ по рассказу "кладовая солнца"(желательно не из интернета)срочно!!!!!!!

Литература

Помогите плиз, сотавить краткий пересказ по рассказу "кладовая солнца"(желательно не из интернета)срочно!!!!!!!

Автор: Гость