Помогите плиз, сотавить краткий пересказ по рассказу "кладовая солнца"(желательно не из интернета)срочно!!!!!!!

Литература
Помогите плиз, сотавить краткий пересказ по рассказу "кладовая солнца"(желательно не из интернета)срочно!!!!!!!
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