Чему равна сумма всех натуральных чисел, которые делятся на 13 и не превосходят 700?

Математика
Чему равна сумма всех натуральных чисел, которые делятся на 13 и не превосходят 700?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Делим с остатком. 700 : 13 = 53 (11 в остатке) - 53 числа 13 - первое и 13*53 = 689 - последнее. 2) Сумму  53 чисел вычисляем парами (13+689)* (53/2) = 702*26,5 = 18603 - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решить уравнение: 8 * ((3^(x-2))/(3^x-2^x)) = 1+(2/3)^x
Ответить
Литература
Какой жанр изобразительного искусства называется портретом
Ответить
Окружающий мир
Тема:Мастера печатных дел. Помогите дать ответ на вопросы 6,3. 6) Название мастеров-создателей первой русской печатной книги букв:14 должно быть. ...
Ответить
Алгебра
Помогите решить пожалуйста.
Ответить
Алгебра
1. Дано: sinα=-0,6 и π<α< . Найдите: а) cosα; б) cos(-α). 2.Дано: cosα=- и . Найдите: а) sinα; б) sin() 3. Докажите тождество
Ответить