Чему равна сумма всех натуральных чисел, которые делятся на 13 и не превосходят 700?
Математика
Чему равна сумма всех натуральных чисел, которые делятся на 13 и не превосходят 700?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) Делим с остатком. 700 : 13 = 53 (11 в остатке) - 53 числа 13 - первое и 13*53 = 689 - последнее. 2) Сумму 53 чисел вычисляем парами (13+689)* (53/2) = 702*26,5 = 18603 - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Тема:Мастера печатных дел. Помогите дать ответ на вопросы 6,3. 6) Название мастеров-создателей первой русской печатной книги букв:14 должно быть. ...
Алгебра