Раздели слова для переноса. Киев Утюг Обувь Друг Снег
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Раздели слова для переноса. Киев Утюг Обувь Друг Снег
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ки-ев Утюг Обувь друг-не делится (один слог) снег-не делится (один слог)
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