1) При цене 6 рублей величина спроса на огурцы за день на базаре составила 200 килогр??мм. Найдите величину спроса при цене 12 рублей, если дуговая эластичность при изменении цены составляет: - 22) Цена на товар увеличилась на ...
Экономика
1) При цене 6 рублей величина спроса на огурцы за день на базаре составила 200 килогр??мм. Найдите величину спроса при цене 12 рублей, если дуговая эластичность при изменении цены составляет: - 22) Цена на товар увеличилась на 1 % .Как изменилась выручка продавца, если Еdp= - 33) Цена на сахар выросла с 30 до 36 рублей. Эластичность спроса на сахар равна 1/4. Как изменились расходы потребителей на приобретение сахара?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2% Решение: Общую выручку можно найти по формуле: TR = Q*P, где Q – количество, Р – цена товара. После изменения цены выручка стала равна: TR2 = 0,97*1,01Р = 0,9797*Р. Выручка снизилась на: 100% - 0,9797*100% = 2%.
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