1) При цене 6 рублей величина спроса на огурцы за день на базаре составила 200 килогр??мм. Найдите величину спроса при цене 12 рублей, если дуговая эластичность при изменении цены составляет: - 22) Цена на товар увеличилась на ...

Экономика

1) При цене 6 рублей величина спроса на огурцы за день на базаре составила 200 килогр??мм. Найдите величину спроса при цене 12 рублей, если дуговая эластичность при изменении цены составляет: - 22) Цена на товар увеличилась на 1 % .Как изменилась выручка продавца, если Еdp= - 33) Цена на сахар выросла с 30 до 36 рублей. Эластичность спроса на сахар равна 1/4. Как изменились расходы потребителей на приобретение сахара?

Автор: Гость