1) При цене 6 рублей величина спроса на огурцы за день на базаре составила 200 килогр??мм. Найдите величину спроса при цене 12 рублей, если дуговая эластичность при изменении цены составляет: - 22) Цена на товар увеличилась на ...

Экономика
1) При цене 6 рублей величина спроса на огурцы за день на базаре составила 200 килогр??мм. Найдите величину спроса при цене 12 рублей, если дуговая эластичность при изменении цены составляет: - 22) Цена на товар увеличилась на 1 % .Как изменилась выручка продавца, если Еdp= - 33) Цена на сахар выросла с 30 до 36 рублей. Эластичность спроса на сахар равна 1/4. Как изменились расходы потребителей на приобретение сахара?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2% Решение:  Общую выручку можно найти по формуле:  TR = Q*P,  где Q – количество,  Р – цена товара.  После изменения цены выручка стала равна:  TR2 = 0,97*1,01Р = 0,9797*Р.  Выручка снизилась на:  100% - 0,9797*100% = 2%.
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