Помогите. 64.23-0.91х53; 0.86х(1.2+0.26); (1-0.92)х2.1; 131.14-9.8х9.3; 8.6х0.12х2.6
Математика
Помогите. 64.23-0.91х53; 0.86х(1.2+0.26); (1-0.92)х2.1; 131.14-9.8х9.3; 8.6х0.12х2.6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64.23-0.91х53=64,23-48,23=16;/// 0.86х(1.2+0.26)=1,032+0,2236=1,2556;//// (1-0.92)х2.1=0,08*2,1=0,168;//// 131.14-9.8х9.3=131,14-91,14=40;/// 8.6х0.12х2.6=1,032*2,6=2,6832
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