(5х^2 - 2х -3) (х^2 - mх+4) =0 при каком значении m уравнение имеет три корня

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Произведение двух множителей равно нулю тогда, когда равен нулю либо первый множитель,либо второй. [ 5x^2-2x-3=0 [ x^2-mx+4=0 Выражение на месте первого множителя представляет собой квадратное уравнение. Вычислим дискриминант: D=(-2)^2-4*5*(-3)=64. Как видно, дискриминант >0, поэтому уравнение имеет два корня. Значит, чтобы выполнить условие, нужно, чтобы уравнение с параметром имело один корень. Рассмотрим две ситуации: когда m=0 и когда m не равно нулю. 1) m=0. Имеем: x^2-0+4=0; x^2+4=0. Видим, что уравнение корней не имеет. 2)m не равно нулю. В таком случае, чтобы уравнение имело один корень, дискриминант должен быть равным нулю. D=m^2-4*1*4=m^2-16=0; (m-4)(m+4)=0; m1=-4; m2=4. Ответ: -4;4