Пример одного слова:буква проверяемого безударного гласного в корне и буква непр??веряемого безударного гласеого в корне

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Пример одного слова:буква проверяемого безударного гласного в корне и буква непр??веряемого безударного гласеого в корне

Автор: Гость