На первую машину положили груза в 3 раза меньше чем на вторую.Если на 1 машину добавить 3.3 т груза а со 2 снять 1.5 т груза то груза на машинах будет поровну.Сколько тонн груза на каждой машине?(срочно помогите)
Математика
На первую машину положили груза в 3 раза меньше чем на вторую.Если на 1 машину добавить 3.3 т груза а со 2 снять 1.5 т груза то груза на машинах будет поровну.Сколько тонн груза на каждой машине?(срочно помогите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X+3.3=3x-1.5 x-3x=-1.5-3.3 -2x=-4.8 x=2.4 3x=7.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите пожалуйста сочинение на английском " моя последняя болезнь" сначала ка?? получил болезнь потом симптомы а ещё потом как пришел врач и к...
Обществознание
Примером иллюстрирующий экономику как науку является 1) оказание услуг по ремонту бытовой техники 2) продажа лекарств 3) изучение индекса потребите...
Математика
Математика