На первую машину положили груза в 3 раза меньше чем на вторую.Если на 1 машину добавить 3.3 т груза а со 2 снять 1.5 т груза то груза на машинах будет поровну.Сколько тонн груза на каждой машине?(срочно помогите)

Математика

На первую машину положили груза в 3 раза меньше чем на вторую.Если на 1 машину добавить 3.3 т груза а со 2 снять 1.5 т груза то груза на машинах будет поровну.Сколько тонн груза на каждой машине?(срочно помогите)

Автор: Гость