Какие русские города оказали монголам наиболее упорное сопротивление?
История
Какие русские города оказали монголам наиболее упорное сопротивление?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Козельск 7 недель не могли взять также Киев 5 сентября 1240 года монгольское войско во главе с Батыем и другими чингизидами осадило Киев и только 19 ноября (по другим данным, 6 декабря; возможно, именно 6 декабря пал последний оплот защитников — Десятинная церковь) взяло его
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