В отличие от сильвинита карналлит реагирует с: а) разбавленной азотной кислотой б) раствором нитрата серебра в) раствором гидроксида калия г) концентрированной серной кислотой
Химия
В отличие от сильвинита карналлит реагирует с: а) разбавленной азотной кислотой б) раствором нитрата серебра в) раствором гидроксида калия г) концентрированной серной кислотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ В. По сути отличаются сильвинит от карналлита тем, что в карналлите есть MgCl2. В сильвините же только хдлориды щелочных металлов Na и K. Поэтому именно хлорид магния в составе карналлита реагирует с KOH: MgCl2+2KOH = Mg(OH)2↓+2KCl
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