Синтаксичний розбір,будь-ласка Несподівано зовсім недалеко вдарили копита, пролунали розрізнені гвинтівочні постріли, а потім глухо озвався кулемет.

Українська мова
Синтаксичний розбір,будь-ласка Несподівано зовсім недалеко вдарили копита, пролунали розрізнені гвинтівочні постріли, а потім глухо озвався кулемет.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здається правильно, у всякому разі більша половина точно правильно. Те що я написала збоку можеш надписати над словом олівцем!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-2 1/8-1 5/6=? Помогите решить!!!!
Ответить
Другие предметы
Как вести себя при встрече с агрессивными одичавмыними собаками
Ответить
История
По каким причинам именно Москва и Тверь повели борьбу за лидерство на северо-вост??ке Руси?
Ответить
Информатика
Сколько времени потребуется для ввода в память компьютера текста на 97 страницах с помощью сканера и программы ABBYY FineReader, если известно, что...
Ответить
Математика
7 м2 5см2-4м2 68дм2 93см2
Ответить