Синтаксичний розбір,будь-ласка Несподівано зовсім недалеко вдарили копита, пролунали розрізнені гвинтівочні постріли, а потім глухо озвався кулемет.
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Синтаксичний розбір,будь-ласка Несподівано зовсім недалеко вдарили копита, пролунали розрізнені гвинтівочні постріли, а потім глухо озвався кулемет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здається правильно, у всякому разі більша половина точно правильно. Те що я написала збоку можеш надписати над словом олівцем!
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