Как вести себя при встрече с агрессивными одичавмыними собаками

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Категорически нельзя показывать собаке страх – звери чуют адреналин за несколько метров! С другой стороны, проявлять гуманность и испытывать жалость к агрессивному животному тоже не стоит – нужно действовать не менее агрессивно, ведь под угрозой ваше здоровье и даже жизнь! Есть такой психологический прием: в момент нападения нужно представить себе, что на вас напала не собака, а человек небольшого роста с ножами в каждой руке.