Как вести себя при встрече с агрессивными одичавмыними собаками
Другие предметы
Как вести себя при встрече с агрессивными одичавмыними собаками
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Категорически нельзя показывать собаке страх – звери чуют адреналин за несколько метров! С другой стороны, проявлять гуманность и испытывать жалость к агрессивному животному тоже не стоит – нужно действовать не менее агрессивно, ведь под угрозой ваше здоровье и даже жизнь! Есть такой психологический прием: в момент нападения нужно представить себе, что на вас напала не собака, а человек небольшого роста с ножами в каждой руке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На сколько изменится внутренняя энергия газа,который выполнил работу 15 кдж,когда получил количество теплоты 40 кдж ?
Геометрия
Информатика