-2 1/8-1 5/6=? Помогите решить!!!!
Математика
-2 1/8-1 5/6=? Помогите решить!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну если я правильно понимаю, то здесь имеется в виду -2 целых и 1/8, и -1 целая 5/6,тогда переведем все в неправильные дроби: -17/8-11/6, найдем общ знаменатель: 24 (-17*3-11*4)/24 = -95/24
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