Все природные зоны по порядку арктические пустыни потом тундра а потом???
Биология
Все природные зоны по порядку арктические пустыни потом тундра а потом???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Арктическая пустыня 2)Тундра 3)Тайга 4)Смешанный лес 5)Лесостепь 6)Субтропический лес 7)Средиземноморский пояс 8)Муссонный лес 9)Засушливая пустыня 10)Полупустыня 11)Засушливая степь 12)Полузасушливая пустыня 13)Травянистая саванна 14)Древесная саванна 15)Сухие тропические леса 16Влажные тропические леса 17)Альийская тундра 18)Горный лес желаю успеха;)
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