1. Что вы знаете о самых древних представителях костных рыб - двоякодышащих и кистепёрых рыбах? 2. Какие особенности земноводных позволили им выйти на сушу?

Биология

1. Что вы знаете о самых древних представителях костных рыб - двоякодышащих и кистепёрых рыбах? 2. Какие особенности земноводных позволили им выйти на сушу?

Автор: Гость