1. Что вы знаете о самых древних представителях костных рыб - двоякодышащих и кистепёрых рыбах? 2. Какие особенности земноводных позволили им выйти на сушу?
Биология
1. Что вы знаете о самых древних представителях костных рыб - двоякодышащих и кистепёрых рыбах? 2. Какие особенности земноводных позволили им выйти на сушу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. являются предками земноводных; хорошо развита хорда, отсутствует плавательный пузырь, скелет парных плавников напоминает кости парных конечностей наземных позвоночных 2. легкие как орган дыхания, парные пятипалые конечности, второй круг кровообращения и трехкамерное сердце, среднее ухо и туловищные почки
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