Что это за дар которого не было в повести "Дары Волхвив"
Литература
Что это за дар которого не было в повести "Дары Волхвив"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот дар - умение любить и жертвовать самым дорогим ради любимого человека.
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