Примером иллюстрирующий экономику как науку является 1) оказание услуг по ремонту бытовой техники 2) продажа лекарств 3) изучение индекса потребительских цен 4) оптовая продажа продуктов питания
Обществознание
Примером иллюстрирующий экономику как науку является 1) оказание услуг по ремонту бытовой техники 2) продажа лекарств 3) изучение индекса потребительских цен 4) оптовая продажа продуктов питания
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Ответ:3-Изучение-ключевое слово
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