Подумай что Астафьев мог наблюдать в жизни а что создал своим воображением
Литература
Подумай что Астафьев мог наблюдать в жизни а что создал своим воображением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие произведения В.Астафьева автобиографичны, значит, он мог наблюдать за людьми, рядом с которыми жил, а своим воображением создавал разные сюжетные линии своих произведений,.
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