При сжигании углерода массой 11,2г получили 35,2г. оксида углерода и 14.4г воды.относит??льная плотность веществ по воздуху равна 1.93.найтм молекулярную формулу углерода

Химия

При сжигании углерода массой 11,2г получили 35,2г. оксида углерода и 14.4г воды.относит??льная плотность веществ по воздуху равна 1.93.найтм молекулярную формулу углерода

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