Решить уравнение: 8 * ((3^(x-2))/(3^x-2^x)) = 1+(2/3)^x
Алгебра
Решить уравнение: 8 * ((3^(x-2))/(3^x-2^x)) = 1+(2/3)^x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После преобразования получится 1+(2/3)^x=(3^x+2^x)/(3^x) x=2.70951129135146
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