Какой жанр изобразительного искусства называется портретом
Литература
Какой жанр изобразительного искусства называется портретом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Портрет — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей; разновидности — автопортрет, групповой портрет, парадный, камерный, костюмированный портрет, миниатюра портретная, парсуна.
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