Нужен пример:парные согласные в корне
Русский язык
Нужен пример:парные согласные в корне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сказка - сказание,дорожка - дороженька, травка - трава, узкий - узенький, березка - береза, мягкий - мягонький ,ножки - ноженьки ,ягодка - ягода, подружка - подруженька.
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