Составь выражение к задачи С двух яблонь собрали м кг яблок,причём с первой яблони собрали на 45 кг яблок больше. Сколько яблок сняли с каждого дерева?
Математика
Составь выражение к задачи С двух яблонь собрали м кг яблок,причём с первой яблони собрали на 45 кг яблок больше. Сколько яблок сняли с каждого дерева?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
М-45—с первого дерев. м-(м-45)—со второго дерев.
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