Составь выражение к задачи С двух яблонь собрали м кг яблок,причём с первой яблони собрали на 45 кг яблок больше. Сколько яблок сняли с каждого дерева?

Математика

Составь выражение к задачи С двух яблонь собрали м кг яблок,причём с первой яблони собрали на 45 кг яблок больше. Сколько яблок сняли с каждого дерева?

Автор: Гость