Определи производительность бригады если за 6дней бригада асфальтирует 5400м дороги
Математика
Определи производительность бригады если за 6дней бригада асфальтирует 5400м дороги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5400м:6дн=900м/день=37,5метра/час
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