Пооожалуйста! Нужна ваша помощь! 17 баллов!

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Геометрия
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба треугольника равнобедренные Углы pke и pek Углы pec и pce Kec равен 90
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