Найдите методом перебора двузначное число, которое на 12 больше произведения свои?? чисел.
Математика
Найдите методом перебора двузначное число, которое на 12 больше произведения свои?? чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11 1*1+10=11 12 1*2+10=12 .... 19 1*9+10=19 21 2*1+19=21 22 2*2+18=22 23 2*3+17=23 24 2*3+16=24 25 2*3+15=25 26 2*3+14=26 27 2*3+13=27 28 2*8+12=28 аналогичным подбором находится 3*9+12=39
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