Пусть х1 и х2 корни уравнения х2-15х+7=0 не решая уравнение вычислите 42-13х1/х1+42+9х2/х2

Алгебра
Пусть х1 и х2 корни уравнения х2-15х+7=0 не решая уравнение вычислите 42-13х1/х1+42+9х2/х2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Виетта:   X1 + X2 = -b   (т.е сумма корней будет = 15). Выразим допустим x1 через x2. Получится X2= 15-X1. Далее просто подставить и упростить) 
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