Определите вид треугольника, если его углы относятся как 3:4:5. Варианты ответа: 1) остроуголный 2)прямоугольный 3) тупоугольный
Математика
Определите вид треугольника, если его углы относятся как 3:4:5. Варианты ответа: 1) остроуголный 2)прямоугольный 3) тупоугольный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3 + 4 + 5 = 12(частей) приходится на 180° (сумма всех углов Δ) 2) 180 : 12 = 15(°) приходится на одну часть 3) 15 * 3 = 45(°) - 1-ый угол 4) 15 * 4 = 60(°) - 2-ой угол 5) 15 * 5= 75(°) - 3-ий угол Ответ: все 3 угла - острые. Вариант ответа : 1) остроугольный Δ.
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