1. Найди и исправь ошибки в диктанте (зачеркни неверную букву или слово и сверху на??иши правильно). Ниже сделай РНО За вершинами леса скрылась сонце. Прахладно и сыро в лесу. Оживаит земля. Пахнет весенними почьками. Вот сам ...

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1. Найди и исправь ошибки в диктанте (зачеркни неверную букву или слово и сверху на??иши правильно). Ниже сделай РНО За вершинами леса скрылась сонце. Прахладно и сыро в лесу. Оживаит земля. Пахнет весенними почьками. Вот сам собой шевильнулся на земле мокрый лесток. Под ним паказалась из земли зелёная стрелка моладой травке. Много звуков слышется в чорном лесу. Заливаются на деревъях пефчие дрозды. На вершине старова дуба громко воркует дикий голубь. Около прозрачнай лужи сидят лягушки. Вытинув длинные шеи, пролетели над тёмным лесам утки. Страшна захохотал филин. Пронеслись над макушками деревъев лесные кулички. Наступаит весенняя прахладная ноч.

Автор: Гость