Катя ,Женя и Алёна вместе ходят домой из музыкальной школы . Им нужно 13 минут , чтоб?? дойти до дома Кати . Затем Жене и Алёне нужно 8 минут , чтобы дойти до дома Жени. После этого Алёне нужно ещё 15 минут , чтобы дойти до сво...

Математика

Катя ,Женя и Алёна вместе ходят домой из музыкальной школы . Им нужно 13 минут , чтоб?? дойти до дома Кати . Затем Жене и Алёне нужно 8 минут , чтобы дойти до дома Жени. После этого Алёне нужно ещё 15 минут , чтобы дойти до своего дома. В какое время они должны выйти из музыкальной школы , чтобы Женя было дома в 15 часов 35 минут ? Помогите пожалуйста !

Автор: Гость