Катя ,Женя и Алёна вместе ходят домой из музыкальной школы . Им нужно 13 минут , чтоб?? дойти до дома Кати . Затем Жене и Алёне нужно 8 минут , чтобы дойти до дома Жени. После этого Алёне нужно ещё 15 минут , чтобы дойти до сво...

Математика
Катя ,Женя и Алёна вместе ходят домой из музыкальной школы . Им нужно 13 минут , чтоб?? дойти до дома Кати . Затем Жене и Алёне нужно 8 минут , чтобы дойти до дома Жени. После этого Алёне нужно ещё 15 минут , чтобы дойти до своего дома. В какое время они должны выйти из музыкальной школы , чтобы Женя было дома в 15 часов 35 минут ? Помогите пожалуйста !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 13+8=21(мин) 2. 15ч35мин-22мин=15ч14мин Ответ: надо выйти в 15 часов 14 минут
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