Каким образом русь зависила от татаро-монгольского ига.помогите пожалуйста!!!!!!СР??ЧНО!!!!!!!
История
Каким образом русь зависила от татаро-монгольского ига.помогите пожалуйста!!!!!!СР??ЧНО!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русский крестьянин татаро-монголам просто платил дань, а теперь стал полным рабом игаиудейского.
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