1.Когда суд присяжных заседает? 2.Плюсы и минусы суда присяжных
Обществознание
1.Когда суд присяжных заседает? 2.Плюсы и минусы суда присяжных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ведомо настроены против подсудимого. 3) иные присяжные (те, кто не получит справку на работе о невозможности участия) - это праздный народ, пенсионеры, которые с удовольствием поучаствуют в «спектакле», невзирая на ту трагедию, к которой может привести их неверное решение.
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