1.Когда суд присяжных заседает? 2.Плюсы и минусы суда присяжных

Гость: Гость:

Ведомо настроены против подсудимого. 3) иные присяжные (те, кто не получит справку на работе о невозможности участия) - это праздный народ, пенсионеры, которые с удовольствием поучаствуют в «спектакле», невзирая на ту трагедию, к которой может привести их неверное решение.