С какой силой давит воздух на поверхность страницы тетради,размеры которой 16x20 см?Атмосферное давления нормальное

Физика

С какой силой давит воздух на поверхность страницы тетради,размеры которой 16x20 см?Атмосферное давления нормальное

Автор: Гость