С какой силой давит воздух на поверхность страницы тетради,размеры которой 16x20 см?Атмосферное давления нормальное

Физика
С какой силой давит воздух на поверхность страницы тетради,размеры которой 16x20 см?Атмосферное давления нормальное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=F/S F=p*S р(норм)=101кПа=101000Па Теперь ищем площадь: 16см*20см=320см²=0,032м² Теперь подставляем: F=101000Па*0,032м²=3232 Н
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