Рассказ о безопасности в интернете 4 класс подскажите

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Соблюдение простых правил поможет избежать многих проблем1. Советуйтесь с родителями. Обязательно спрашивайте родителей о незнакомых вещах в Интернете. Например, о получении странного сообщения или предложения.2. Храните личную информацию в тайне! Не пишите в Интернете (в том числе в играх и на своих страничках в социальных сетях) личную информацию, такую как: домашний адрес, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты, место учёбы.3. Не открывайте подозрительные файлы. Не стоит скачивать или открывать неизвестные, а особенно присланные незнакомцами файлы. Это может привести к заражению компьютера вирусами.4. Не переносите виртуальные знакомства в реальность. Если виртуальный знакомый хочет пообщаться или встретиться с вами в реальной жизни – ни в коем случае не соглашайтесь. Люди в сети не всегда рассказывают правду о себе и целях своих поступков. Обязательно сообщите о таком предложении родителям.5. Не спешите отправлять sms. Если за скачивание картинки или музыки из Интернета, или для покупки игровых ценностей просят отправить sms, спрашивайте разрешение у родителей для отправки подобных сообщений.6. Будьте дружелюбны. Не нужно писать грубых слов, потому что читать их так же неприятно, как и слышать, к тому же за грубости на ваш аккаунт могут быть наложены ограничения.7. Храните пароли в секрете. Храните в секрете свои пароли от страничек, почты и игр от всех, кроме родителей.