Назови пьесы из детского альбома написанные в форме периода в двухчастной и трехчастной формах. Какая из них используется композитором наиболее часто ? почему?

Музыка
Назови пьесы из детского альбома написанные в форме периода в двухчастной и трехчастной формах. Какая из них используется композитором наиболее часто ? почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В классическом стиле она встречается скорее как исключение, и то преимущественно в композициях инструктивного значения (этюды Черни) . Их можно было встретить в баховское время (маленькие прелюдии Й. С. Баха) . Но больше всего одночастная форма заявила о себе в творчестве романтиков в инструментальной миниатюре (Ф. Шопен, О. Скрябин) .
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