Старшеклассник. нарушая правила дорожного движения.перебегал дорогу на красный сигнал светофора.Его действия могут быть квалифицированны как 1)Преступление 2)Административный проступок 3)Аморальный поступок 4)Дисциплинарны...

Обществознание

Старшеклассник. нарушая правила дорожного движения.перебегал дорогу на красный сигнал светофора.Его действия могут быть квалифицированны как 1)Преступление 2)Административный проступок 3)Аморальный поступок 4)Дисциплинарный поступок

Автор: Гость