Геометрия 7 класс Помогите!!!!!!!!
Геометрия
Геометрия 7 класс Помогите!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2.если накрест лежащие углы равны, то 2 прямые между ними параллельны 3. угол BAC=0.5 угла BAD ABC=BAC =180-50-50=80
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