Где растёт рябина? сколько раз плодоносит?

Биология
Где растёт рябина? сколько раз плодоносит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Растет по опушкам, прогалинов лесов, в зарослях кустарников, по обрывам, берега рек и озер. Обыкновенна рябина плодоносит ежегодно
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