Найдите корень уравнения y y _ - _=5 2 7
Математика
Найдите корень уравнения y y _ - _=5 2 7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y/2-y/7=5 Находим общ. множитель: 14. Первую дробь умножаем на 7, вторую на 2, получаем (7y-2y)/14=5 5y/14=5 y = 14
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