Вставь пропущенные слова. Грибы питаются,как ... ,но растут, как... .
Окружающий мир
Вставь пропущенные слова. Грибы питаются,как ... ,но растут, как... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грибы питаются как животные, но растут как растения.
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