Помогите с решением,пожалуйста :"В стакане 20 карандашей:синие,зеленые и красные.Синих в 6 раз больше,чем зеленых,красных меньше,чем синих.Сколько красных карандашей в стакане?"

Математика

Помогите с решением,пожалуйста :"В стакане 20 карандашей:синие,зеленые и красные.Синих в 6 раз больше,чем зеленых,красных меньше,чем синих.Сколько красных карандашей в стакане?"

Автор: Гость