Помогите с решением,пожалуйста :"В стакане 20 карандашей:синие,зеленые и красные.Синих в 6 раз больше,чем зеленых,красных меньше,чем синих.Сколько красных карандашей в стакане?"
Математика
Помогите с решением,пожалуйста :"В стакане 20 карандашей:синие,зеленые и красные.Синих в 6 раз больше,чем зеленых,красных меньше,чем синих.Сколько красных карандашей в стакане?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 синих, 2 зеленых, 6 красных
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