Помогите пожалуйста сделать упражнение, пажааалуйста
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Помогите пожалуйста сделать упражнение, пажааалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы пошли в библиотеку,где очень тихо. Я пошла гулять,потому что было тепло. Я ПОШЛА В ГОСТИ, КОГДА ПРОШЛО ДВА ЧАСА Мы пошли к доктору, чтобы вылечить зуб.
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