Пожалуйста. помогите!! 13 баллов

Геометрия
Пожалуйста. помогите!! 13 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол между ними будет равен углу, смежному с АВС. И равен 180-163 = 17
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