Помогите пожалуйста решить задачу дробным рациональным уравнением!!! спасибо!!

Алгебра
Помогите пожалуйста решить задачу дробным рациональным уравнением!!! спасибо!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27-7=20 км- обратный путь    10мин=10/60=1/6 часа  х км/ч скорость туда  х-3 км/ч скорость обратно 27/х часов ехал туда  20/х-3 часов ехал обратно  27/х-20/х-3=1/6   6*27*(х-3)-6*20х=х(х-3)  162х-486-120х=х²-3х  х²-45х+486=0    D=45²-4*486=2025-1944=81   x=45-9/2=18   x2=45+9/2=27    18 км/ч или  27км/ч скорость   ответ  18 или  27 км/ч
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