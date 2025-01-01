Помогите пожалуйста решить задачу дробным рациональным уравнением!!! спасибо!!

Гость: Гость:

27-7=20 км- обратный путь 10мин=10/60=1/6 часа х км/ч скорость туда х-3 км/ч скорость обратно 27/х часов ехал туда 20/х-3 часов ехал обратно 27/х-20/х-3=1/6 6*27*(х-3)-6*20х=х(х-3) 162х-486-120х=х²-3х х²-45х+486=0 D=45²-4*486=2025-1944=81 x=45-9/2=18 x2=45+9/2=27 18 км/ч или 27км/ч скорость ответ 18 или 27 км/ч