А) (1-1/2):(1/2-1/3)= б)(1/2+1/4-2/5):4/5. в)3/4:(1-1/4+3/8) г)(1/3+1/4):(2-5/6)
Математика
А) (1-1/2):(1/2-1/3)= б)(1/2+1/4-2/5):4/5. в)3/4:(1-1/4+3/8) г)(1/3+1/4):(2-5/6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2:(3/6-2/6)=1/2*6/1=3 (10/20+5/20-8/20):4/5=7/20*5/4=7/16 3/4:(1-2/8+3/8)=3/4:7/8=3/4*8/7=6/7 (4/12+3/12):1 1/6=7/12:7/6=7/12*6/7=1/2
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