Нужен нормальный перевод, а то при дословном переводе какая-то каша получается,ну??на помощь знающих людей. 1- Ah,well then. I'll get breakfast started. 2- I should have bitten him awake.
Английский язык
Нужен нормальный перевод, а то при дословном переводе какая-то каша получается,ну??на помощь знающих людей. 1- Ah,well then. I'll get breakfast started. 2- I should have bitten him awake.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. А, ну ладно. Пойду сделаю завтрак. 2. Мне следовало его разбудить.
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