Продолжительность дня tч.Чему равна продолжительность ночи?Составь выражение и н??йди его значение если t=8,10,12.Какие значения может принимать переменная t?
Математика
Продолжительность дня tч.Чему равна продолжительность ночи?Составь выражение и н??йди его значение если t=8,10,12.Какие значения может принимать переменная t?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24-8=16 24-10=14 24-12=12 Кто это у нас такой ленивый?
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